PENSIONI: DI SALVO (PD), STOP A CAMPAGNA ELETTORALE SU PELLE PENSIONATI

9 gennaio 2018- 16:33

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Fuori dalla demagogia, dal terrorismo sui conti e dal populismo c’è un unico modo per tenere in equilibrio conti previdenziali e giustizia sociale, cioè distinguere i lavori". Ad affermarlo in una nota è Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati del Pd e vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.Le tabelle Ocse e diversi studi, rileva, "ci dicono che l’aspettativa di vita delle persone è diversa a seconda del livello di istruzione e del lavoro svolto. Questa differenza deve tradursi in uscite differenziate dal lavoro: per ragioni di giustizia sociale, di impatto economico e - spiega la deputata Dem - di buon senso, visto che alcuni lavori non si possono fare ad età avanzata, e ad una minore aspettativa di vita corrisponde un minore numero di anni per il godimento della pensione. L'abbiamo già fatto con l'Ape social e l’Ape volontaria". Ora, aggiunge Di Salvo, "bisogna proseguire in questa distinzione con il riconoscimento pieno dei lavori di cura ai fini previdenziali e la pensione di garanzia per i giovani. Di fronte alla bagarre di questi giorni sulle pensioni ricordo che non ci si può confrontare su promesse, ma su fatti concreti, perché - conclude Di Salvo - è indecente portare avanti una campagna elettorale sulla pelle dei pensionati di oggi e di domani. Su materia così delicata serve meno cinismo e più competenza”