PENSIONI: DONAZZAN, SOLO UN VENETO SU 4 ADERISCE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE (2)

11 dicembre 2017- 17:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Punto di partenza del ragionamento è la fotografia demografica del Veneto di oggi: 4.871.000 abitanti, di cui 2.137.000 occupati e 1.009.000 inattivi con almeno 65 anni di età (quasi il 21 %) in costante aumento. “A tutti gli attuali pensionati occorre garantire l’attuale trattamento, però non si può non evidenziare che si è di fronte ad una palese ingiustizia generazionale. Gli attuali lavoratori dovranno lavorare molto di più dei loro genitori e riceveranno molto di meno”, ha ricordato l’assessore."Il mancato decollo della previdenza integrativa – ha puntualizzato Donazzan – rischia di mettere a repentaglio la coesione sociale e le politiche di bilancio delle pubbliche amministrazioni, che dovranno adottare politiche assistenziali sempre più dispendiose. Interi settori produttivi non hanno propri fondi di previdenza integrativa. Inoltre i tassi di adesione sono bassissimi tra le donne".“I primi a pagarne il prezzo saranno i giovani – ha sottolineato la referente delle politiche regionali per la scuola, il lavoro e la previdenza – in quanto l’allungamento della vita lavorativa limita la disponibilità di posti di lavoro per i giovani. L’ingresso al lavoro avviene di norma con periodi di occupazione discontinui, con rapporti di lavoro precari, senza possibilità di accumulare contributi pensionistici consistenti. Da ricordare, inoltre, che con il sistema contributivo sono decisivi soprattutto i versamenti che si effettuano nei primi 10 anni di vita lavorativa”.