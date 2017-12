PENSIONI: DONAZZAN, SOLO UN VENETO SU 4 ADERISCE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE (3)

11 dicembre 2017- 17:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “A questa situazione occorre porre rimedio e tra le soluzioni possibili c’è la creazione di un fondo di previdenza complementare territoriale, su base regionale”, ha rilanciato Elena Donazzan, che ha auspicato nel contempo l’avvio di azioni di promozione e diffusione di una cultura previdenziale, così come previsto dalla recente L.R. 15/2017. “E’ dal 2001 che la Regione ha questa competenza – ha ricordato l’assessore - Si potrà valutare se è il caso di creare tale fondo nell’ambito della autonomia del Veneto e delle maggiori risorse che ne deriveranno. Ma il primo passo resta quello di creare condizioni, stimoli e incentivi perché si concretizzino adesioni”.“Promuovere la previdenza complementare, anche come forma di welfare integrato, in un’ottica di sussidiarietà e di previdenza sociale – ha concluso l’assessore Donazzan - produce nel lungo periodo un risparmio di spesa e genera un capitale partecipato che diventa strumento di finanza territoriale. Il capitale dei fondi previdenziali, spesso superiore al Pil degli Stati presso i quali sono allocati, potrebbe finanziare opere pubbliche vitali per la comunità: con queste risorse si potrebbero rimettere in moto investimenti etici e locali in opere di pubblica utilità e di sicura redditività”.