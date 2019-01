17 gennaio 2019- 16:00 Pensioni: Foccillo (Uil), 'pesante discriminazione per dipendenti pubblici'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Un’altra pesante discriminazione che non si giustifica con l’esigenza di garantire la continuità di servizi a cittadini e imprese e di programmare il ricambio generazionale che, dopo l’ennesimo rinvio, potrà avvenire solo a partire dal prossimo 15 novembre 2019". Lo dichiara il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo, nel registrare "la conferma da parte della ministra Bongiorno di una finestra per accedere a quota 100, riservata ai lavoratori pubblici, che potranno andare in prepensionamento solo a partire dal primo agosto 2019, un mese dopo rispetto le precedenti indiscrezioni". "Non è certo a suon di rinvii - afferma Foccillo - che si invertirà il trend dell’invecchiamento e della diminuzione organica della popolazione lavorativa della P.A.. In questo modo si produce un continuo accanimento nei confronti del pubblico che non fa altro che riflettersi sui servizi resi alla cittadinanza. Noi confermiamo la nostra disponibilità a qualsiasi confronto di merito".