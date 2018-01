PENSIONI: FORNERO, BERLUSCONI INVECCHIANDO è PIù SAGGIO

10 gennaio 2018- 11:00

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Sono convinta che Berlusconi, sia per l'esperienza di governo che ha avuto, sia per l'esperienza di imprenditore, conosca bene la realtà economica, e sappia distinguere tra le cose che sono possibili e quelle che sono nel migliore dei casi delle battute buttate lì". Lo ha detto Elsa Fornero ad Agorà, su Rai 3. "Ha un'esperienza di governo che non è quella di Salvini - ha proseguito Fornero - e siccome non penso ci siano delle grandi prospettive per il Paese, penso ci sia bisogno della saggezza di molti e tra questi ci metterei anche Berlusconi, che mi sembra comunque, invecchiando, essere diventato più saggio di quanto forse non sia stato come uomo di governo. E quindi - ha concluso l'ex ministra del governo Monti - anziché fare i processi al passato, io credo che bisogna guardare al futuro e il futuro del nostro Paese che, io mi auguro, sia messo nelle mani di persone sagge, magari raccogliendole da partiti diversi e da partiti che oggi non si guardano molto".