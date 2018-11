29 novembre 2018- 16:48 Pensioni: Ganga (Cisl), ripristinare da 2019 regole di perequazione

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "I pensionati non possono continuare ad essere penalizzati. È necessario ripristinare dal 2019 le regole di perequazione delle pensioni contenute nella legge 388 del 2000 che prevede un meccanismo più equo di rivalutazione". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale, Ignazio Ganga, in merito all'eventuale proroga della cosiddetta "perequazione Letta" che penalizza chi riceve pensioni oltre i 1.500 euro lordi al mese. "Siamo in attesa di conoscere quanto prima i dettagli delle misure in materia pensionistica, a partire da quota 100 e non siamo assolutamente d'accordo che possano rimetterci coloro che sono già in pensione per i quali esiste un concreto problema di inadeguatezza del potere di acquisto degli assegni pensionistici che da anni come sindacati abbiamo denunciato e su cui è urgente intervenire", conclude Ganga.