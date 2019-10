31 ottobre 2019- 20:34 Pensioni: Gualtieri, 'Quota 100 andrà ad esaurimento'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Quota 100 non è stata sicuramente una misura ottimale. Andrà ad esaurimento. Questa misura ha un costo consistente e le risorse andavano spese in un modo diverso. Abbiamo deciso di lasciare così come è per non creare un clima di ansia e incertezza, e quindi l'abbiamo lasciata lì anziché eliminarla". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio 1 Rai.