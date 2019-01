30 gennaio 2019- 18:03 Pensioni: Inas Cisl, in Veneto oltre 700 richieste informazioni su quota cento

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Il pubblico dei Quota 100 ha occupato, tra ieri e oggi, gran parte del lavoro di assistenza degli sportelli dell'Inas in tutto il Veneto. "Moltissimi, oltre 700, hanno richiesto l'estratto conto, il primo passo per verificare i avere i requisiti contributi previsti dalla legge per accedere alla pensione anticipata - conferma Stefano Boscarin, responsabile regionale del patronato della Cisl - Si sono presentati, già di buon mattino, in prevalenza lavoratori maschi del settore privato mentre le donne (circa 270) 6 su 10 erano lavoratrici della scuola, alcune delle quali con la doppia opzione: Quota 100 e Opzione Donna".Le domande di pensione già presentate all'Inps sono una trentina, in gran parte con decorrenza dal 1 aprile e quindi di lavoratori del privato. Ma anche alcuni lavoratori pubblici hanno preso questa decisione."Al momento - sottolinea Boscarin - molti degli interessati, una volta accertato il diritto, si sono presi tempo per valutare l'opportunità o meno di lasciare il lavoro considerando in primo luogo in minor importo di pensione. Da parte nostra stiamo inviando SMS ai nostri utenti che possiedono i requisiti per beneficiari di questo pensionamento anticipato nel 2019, li invitiamo nei nostri uffici affinchè prendano in considerazione questa possibilità. In tutto il Veneto si tratta di 5.000 lavoratori".