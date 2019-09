13 settembre 2019- 18:10 Pensioni: Landini, 'problema non quota 100 ma cambiare legge Fornero'

Napoli, 13 set. (Adnkronos) - "Il nostro problema non è quota 100, il nostro problema è cambiare la legge Fornero". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. "Cambiare la legge Fornero - ha aggiunto Landini - vuol dire garanzie per i giovani, riconoscere la differenza di genere perché le donne hanno pagato un prezzo doppio, riconoscere che ci sono lavori più pesanti di altri. Per noi il tema delle pensioni è se si apre o no una strada per una riforma vera: questo sarà elemento di giudizio, compresa la rivalutazione delle pensioni. Sul fisco diciamo che la tassazione su lavoratori dipendenti e pensionati deve abbassarsi, perché aumenti il netto in busta paga e le pensioni".