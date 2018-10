22 ottobre 2018- 19:46 Pensioni, nuova ipotesi allo studio

Roma, 22 ott(AdnKronos) - Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, 'apre' a una "ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita" per l'accesso alla pensione. Lo conferma una nota del Ministero del Lavoro che riferisce degli incontri del vicepremier con i rappresentanti delle "categorie colpite dalla Riforma Fornero". Oggi è toccato ai rappresentanti di 'quota 41', ovvero di quei lavoratori che - spiega il ministero - sono stati "lasciati senza tutele dalla riforma Fornero con una lunga storia contributiva", ovvero con 41 anni di contributi ma troppo giovani per andare in pensione.Di Maio - continua la nota - "ha ascoltato le istanze e le difficoltà dei cosiddetti 'quota 41 anni' e ha dato mandato ai suoi tecnici di lavorare ad una soluzione da portare in legge di bilancio partendo anche da una ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita.