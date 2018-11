23 novembre 2018- 14:02 Pensioni: Salvini, 600mila in pensione con quota 100

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Con quota 100 noi restituiamo diritto alla pensione a circa 600 mila italiani e così si liberano posti per altrettanti giovani che magari non dovranno andare all'estero per trovare lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini alla presentazione del 34esimo Congresso del Partito Sardo d’Azione.