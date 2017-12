PENSIONI: SALVINI, FAREMO PIANGERE DI NUOVO LA FORNERO

10 dicembre 2017- 13:14

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Non vedo l'ora di vincere per stracciare la legge Fornero e farla piangere un'altra volta. Ne piange una e sorridono in milioni". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della manifestazione organizzata a Roma.