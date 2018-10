10 ottobre 2018- 10:21 Pensioni: Salvini, prevediamo di detassarle in alcune regioni

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “Ci stiamo lavorando. In alcune regioni del Sud detassare le pensioni …”. Sono le parole del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ad Agorà su Rai Tre, riguardo l’ipotesi di detassare le pensioni in alcuni regioni del sud dell’Italia a chi volesse portare la residenza in queste zone.