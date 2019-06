21 giugno 2019- 15:29 Pensioni: Salvini, 'quota 100 non si tocca, confermata anche per anni a venire'

Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Quota 100 non si tocca, la confermo anche per gli anni a venire". Lo ha detto dal palco del Festival del Lavoro a Milano il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Salvini ha spiegato che proprio grazie a quota 100 "Eni nel 2019 manderà in pensione 600 lavoratori a tempo indeterminato e ne assumerà 1.100 a tempo indeterminato nel 2019". Con quota 100, ha concluso Salvini, "si dà diritto alla pensione ma anche il diritto al lavoro per i giovani".