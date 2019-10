16 ottobre 2019- 19:54 Pensioni: Speranza, 'quota 100? toglierla avrebbe creato altri esodati'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Perché non abbiamo tolto quota 100? Non per non disturbare la Lega.. la Lega l'abbiamo disturbata facendo questo governo. Il punto non è questo ma è che ci sono tane persone che stanno andando in pensione e lo hanno pianificato grazie a quota 100. Non può cambiare legge così ogni anno, altrimenti provochi altri esodati. Mantenerla credo sia stato un fatto di credibilità dello Stato". Lo dice Roberto Speranza a Otto e mezzo.