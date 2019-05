29 maggio 2019- 12:49 Pensioni: Stirpe, 'problema non si risolve cacciando immigrati'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Dobbiamo porci un problema di sostenibilità del nostro sistema pensionistico che non possiamo risolvere cacciando gli immigrati". Così Maurizio Stirpe, vicepresidente di Confindustria, interviene alla presentazione del Rapporto sullo Stato sociale 2019 "Welfare pubblico e welfare occupazionale" presso La Sapienza di Roma. "Gli immigrati che lavorano, oggi, procurano all'Inps un saldo attivo di 38 miliardi. Dobbiamo trovare delle forme - continua Stirpe - su come gestire il problema dell'immigrazione; ma non possiamo rinchiuderci in un recinto e pensare che questo riguardi solo la sicurezza. Secondo me - conclude il vicepresidente di Confindustria - pensare a delle forme previdenziali complementari è assolutamente utile".