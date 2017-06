PENSIONI: UIL, AGGANCIO CON ASPETTATIVA VITA DOPO LEGGE MONTI-FORNERO è CRUDELTà

26 giugno 2017- 17:38

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Mantenere l’aggancio all’aspettativa di vita per l’accesso alla pensione, dopo la legge Monti Fornero, è una crudeltà. Il sistema contributivo garantisce l’equilibrio dei conti che sono largamente sostenibili". Ad affermarlo in una nota è Domenico Proietti, il segretario confederale della Uil. "La Uil si batterà nel corso della fase due di confronto con il Governo per eliminare, come già avvenuto per i lavori usuranti, questo legame che rappresenta una profonda ingiustizia per i lavoratori e le lavoratrici", conclude il sindacalista.