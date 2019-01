4 gennaio 2019- 16:29 Pensioni: Uil, Governo ci convochi su Quota 100, è passo importante

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Governo farebbe bene a convocare i Sindacati per contribuire alla definizione del decreto Legge in materia previdenziale, dando seguito all’impegno annunciato dal Presidente Conte. Quota 100 è un passo importante verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione". Così in una nota è Domenico Proietti, il segretario confederale della Uil.Contemporaneamente, aggiunge, "occorre garantire che 41 anni di contribuzione sono sufficienti per uscire dal mondo del lavoro. E' doveroso valorizzare, ai fini contributivi, il lavoro di cura delle donne e la maternità, poi, è necessario prevedere meccanismi in grado di tutelare le future pensioni dei giovani". Il decreto Legge, conclude, "deve contenere la proroga dell’Ape sociale e opzione donna e completare la salvaguardia degli esodati. Sono questi i temi importanti sui quali il Governo deve confrontarsi con i Sindacati, per rispondere alle esigenze dei lavoratori".