17 gennaio 2019- 16:37 Per i Millennials il futuro è nei pagamenti digitali, addio al portafogli

Roma, 15 gen. (Labitalia) - Addio contanti e portafogli, sguardo sempre più verso carte e servizi di pagamento digitali. E' la tendenza che emerge tra i 'millennials', ovvero la generazione di chi è nato tra il 1980 ed il 2000. Tra carte prepagate e di credito, easy paymentse tanti altri servizi innovativi su smartphone e smart watch, infatti, le nuove generazioni sono sempre più a proprio agio con le modalità di pagamento digitali che stanno mandando in soffitta assegni e portafogli. Secondo la recente ricerca,'I millennials europei e il rapporto con i sistemi di pagamento: dal contante alle nuove app', realizzata da Reply, infatti, i millennials si aspettano che i nuovi strumenti di pagamento vengano proposti dalle banche. Più del 50% del campione prevede un calo dell’utilizzo del contante con un corrispondente aumento dell’uso di carte di pagamentoe di paypal.E quando ai Millennials viene chiesto di indicare quali strumenti di pagamento sono a loro disposizione, risulta che il tradizionale conto corrente sia in assoluto lo strumento utilizzato dalla percentuale più alta (quasi il 90%). Sorprende però l’elevata diffusione di PayPal, che è a disposizione del 77% del campione, dimostrando di fatto di essere diventato uno strumento 'di massa'. Ma cosa spinge i millennials a puntare su strumenti di pagamento digitali? Per questa generazione di utenti la sicurezza è il fattore più determinante nella scelta dell’adozione di un nuovo strumento di pagamento, seguita da semplicità, economicità, controllabilità della spesa e, in misura minore, usabilità universale (in tutti i casi d’uso). La fruibilità da smartphone è invece ritenuta poco importante, con meno del 40% del campione che la ritiene molto rilevante.