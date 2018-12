3 dicembre 2018- 17:05 Perche

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Martina terzo? E chi lo dice? Nulla è scontato, la candidatura è in costante crescita e potrebbe essere proprio Maurizio la sorpresa di questo congresso". Il 'biscotto' in assemblea? "Non ci sarà perchè il voto delle primarie vale più di ogni altra cosa". E Renzi? "Non se ne andrà. Renzi senza il Pd perde la ragion d'essere del suo progetto politico". Lo dice all'Adnkronos Francesco Verducci, senatore Pd, tra i sostenitori di Maurizio Martina al congresso dem. Con Matteo Orfini e gli altri dell'area dei Giovani Turchi, dopo anni in maggioranza con i renziani, hanno deciso di intraprendere un'altra strada. "Perchè la proposta politica più forte di questo congresso è quella di Martina. La sua idea, e la nostra, è quella che l'unico modo per ridare forza al Pd sia quello di rifondarlo". Anche cambiando nome, in Democratici. Ma soprattutto impostazione. "Abbiamo bisogno di una cesura fortissima. Quando perdemmo nel '94 con Berlusconi, rispondemmo con l'Ulivo. Ora, dopo la sconfitta rovinosa del 4 marzo, abbiamo assoluto bisogno di reinventare il Pd". Un congresso "costituente", dice Verducci, che "non sia un punto di arrivo, ma di partenza per ricostruire un campo dei democratici". Un 'campo' che riesca a recuperare il terreno, e i consensi perduti, in quello che era l'elettorato di sinistra: "La Lega e i 5 Stelle hanno ingannato gli elettori con promesse false". Come il decreto Salvini che "aumenta illegalità e insicurezza. Vorremmo che ai gazebo del 3 marzo si raccogliessero anche le firme per l'abrogazione. Perchè il congresso non deve essere una cosa tra noi, ma l'occasione per aprire il Pd e per incrociare l'opposizione al governo che c'è nel Paese".