PERDE CONTROLLO FURGONE E SI SCHIANTA, UN MORTO E UN FERITO GRAVE NEL PALERMITANO

27 giugno 2017- 08:16

Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale lungo la statale 121 tra Villabate e Misilmeri, nel palermitano. La vittima è un 51 anni, palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 5 di stamani, per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo del furgone sul quale viaggiava schiantandosi contro un muretto. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Ferito il 62enne, anche lui palermitano, che viaggiava insieme a Polizzotto sul furgone. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Sul posto i carabinieri di Misilmeri.