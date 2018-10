1 ottobre 2018- 16:48 Periferie: AnciSicilia, Musumeci impugni decreto davanti a Consulta (2)

(AdnKronos) - “Gli Enti locali siciliani per la realizzazione degli interventi per i quali hanno partecipato al Bando Periferie – continua il presidente Orlando - sono stati impegnati in maniera significativa sia rispetto alle previsioni di bilancio, sia in termini di attività degli uffici tecnici e per tali ragioni, nel periodo di interesse, non hanno potuto beneficiare di ulteriori opportunità di finanziamento nazionali e regionali. Senza considerare il fatto che con il decreto 91 vengono, di fatto, bloccati interventi di riqualificazione e rigenerazione non solo nel senso strutturale del termine ma anche in senso di sicurezza sociale e tutti in aree particolarmente degradate, sotto entrambi i profili".