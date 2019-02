25 febbraio 2019- 18:11 Periferie: Castelli, 'pronte convenzioni per investimenti da 1,5 mld'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Sono pronte le nuove convenzioni per consentire a 96 tra Comuni e Città metropolitane di mettere in cantiere investimenti per oltre 1,5 miliardi di euro. Le relative lettere sono in partenza dalla Presidenza del consiglio". Lo comunica in una nota Laura Castelli, viceministro dell'economia. "E' un'ottima notizia, perché così sblocchiamo quei bandi periferie che aspettavano l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di riparto delle risorse, che adesso verranno erogate solo dopo una rendicontazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte degli enti locali. Una misura che garantirà certezza e trasparenza nella spesa delle risorse stesse", ha concluso l'esponente M5S.