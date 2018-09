21 settembre 2018- 15:49 Periferie: Confartigiano, in Veneto perduti 118 mln di euro (2)

(AdnKronos) - “La sospensione del Bando Periferie - sottolinea Bassani - genera inevitabilmente tre effetti negativi: il primo è sui cittadini che vedranno peggiorata la loro qualità della vita con questa brusca interruzione della pianificazione strategica del territorio. Il secondo effetto negativo è sulle imprese: gli interventi previsti sul territorio regionale avrebbero infatti coinvolto numerose piccole medie imprese locali. Terzo risvolto è che ancora una volta rischiamo di dare segnali preoccupanti all’esterno; non è infatti possibile che in un Paese si annulli, dall’oggi al domani, quanto fatto dai predecessori, mettendo in gioco la pianificazione del territorio”.“Sconforta -conclude il Presidente – con quanta indifferenza si blocchino sviluppo, lavoro ed economia dei territori”.