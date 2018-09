25 settembre 2018- 17:13 Periferie: Ricci, governo prende in giro 20 mln italiani

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "#bandoperiferie Caro Pres. @GiuseppeConteIT c’è posta per i sindaci. E’ arrivata ai comuni la nota ufficiale con blocco 1,6 miliardi. Non si prendono in giro 20 milioni di italiani rappresentati da 330 sindaci. E le sue promesse? Sarà lotta dura per le nostre città @comuni_anci". Lo scrive Matteo Ricci, responsabile Enti locali e Autonomie segreteria del Pd, su Twitter.