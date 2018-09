20 settembre 2018- 18:44 Periferie: Serracchiani, Conte dica chi riceverà fondi

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Quanti e quali saranno i Comuni che riceveranno come una grazia ciò cui hanno diritto e quanti invece finiranno in niente? Premier Conte dica quante risorse metterà a disposizione, posto che erano stati stanziati 1,6 miliardi per 96 progetti bando periferie e che non ci sono più". Lo deputato Pd, Debora Serracchiani.