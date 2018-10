9 ottobre 2018- 18:24 Periferie: Taverna 'espelle' da aula sindaci con fascia tricolore, Pd protesta

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Bagarre in aula al Senato durante la discussione di alcune mozioni sul bando delle periferie. A seguire i lavori in tribuna c'erano una ventina di sindaci (tra questi anche Matteo Ricci del Pd), che sono stati fatti allontanare dall'aula dalla presidente di turno, Paola Taverna, in quanto indossando il tricolore, stavano violando del regole del Senato. Una decisione che ha fatto insorgere il Pd. In aula è intervenuto l'ex-capogruppo Luigi Zanda spiegando che non esiste alcun riferimento, nei regolamenti di palazzo Madama, che vieti di indossare la fascia tricolore quando si trovano in tribuna a seguire i lavori dell'aula. I sindaci sono stati poi riammessi nel'emiciclo.