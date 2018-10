9 ottobre 2018- 18:28 Periferie: Zanda, sindaci espulsi per Tricolore? nessuna regola lo dice

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "L'espulsione dalla tribuna di sindaci che avevano indossato la fascia tricolore, per mostrare il loro ruolo nell'ordinamento italiano, mi ha molto sorpreso. Come è evidente il regolamento non prevede questa fattispecie, dispone solo che nelle tribune non vengano fatte dimostrazioni di assenso o di diniego rispetto ai provvedimenti discussi nell'emiciclo". Lo ha detto il senatore Luigi Zanda, prendendo la parola in aula. "Credo che la fascia tricolore sia un bellissimo contrassegno che non dimostra assenso o diniego, ma semplicemente contraddistingue un sindaco italiano. Mi sembra che questa facoltà non possa essere tolta ai sindaci, credo che neanche l'autorità della presidenza del Senato possa arrivare a questo. Chiedo dunque alla presidente di porre la questione nelle dovute sedi. I sindaci hanno un bellissimo contrassegno, facciamoglielo indossare nell'Aula del Senato".