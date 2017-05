PERINI NAVI: SIGLA PARTNERSHIP CON FENIX DELLA FAMIGLIA TABACCHI

10 maggio 2017- 17:10

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Faper Group, holding di partecipazioni fondata da Fabio Perini, ha firmato oggi un accordo di partnership con Fenix, società che fa capo alla famiglia di Dino Tabacchi, che sarà rappresentata nell’operazione dal figlio Edoardo. L’operazione avverrà attraverso un aumento di capitale di 27 milioni, al termine del quale la compagine azionaria sarà la seguente: Faper Group 50,01, e Fenix 49,99. L'obiettivo, per Perini Navi, è investire per mantenere la leadership tecnologica. Fabio Perini manterrà la presidenza onoraria, Lamberto Tacoli assumerà la guida operativa come presidente e amministratore delegato, Fabio Boschi ed Edoardo Tabacchi ricopriranno la carica di vicepresidente. Faranno parte del Cda altri due membri, nominati dai due soci. Advisor dll’operazione per Fenix Srl sono STLex e Gattai Minoli Agostinelli & Partners. Per Faper Group sono: Claudio Tatozzi dello Studio 5 Lex, Miccinesi e Associati e il dottor Pierluigi Davide.