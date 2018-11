15 novembre 2018- 16:19 Pernigotti: azienda, al Mise presenti anche direttore finanziario e risorse umane

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - All'incontro al ministero dello Sviluppo economico "erano presenti sia il direttore finanziario che il direttore delle risorse umane di Pernigotti, assistiti dai consulenti legali dell’azienda". A precisarlo in una nota è la stessa Pernigotti dopo l’incontro di oggi al dicastero di via Molise.Pernigotti, precisa la società, "che conta complessivamente 186 dipendenti dislocati nelle sedi di Novi Ligure e Milano ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il periodo 3 dicembre 2018 - 2 dicembre 2019, per 100 dipendenti dello stabilimento produttivo di Novi Ligure (Alessandria). Procedura resasi necessaria a seguito della situazione di crisi che l’azienda sta attraversando, determinata dall’eccessiva incidenza dei costi di produzione rispetto all’andamento delle vendite, ad oggi insostenibile, nonostante le strategie finora attuate a sostegno del business".