7 novembre 2018- 18:21 Pernigotti: Bellanova, Di Maio convochi subito tavolo al Mise

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio convochi con urgenza un tavolo di confronto sulla Pernigotti con le parti sociali, impresa e rappresentanze dei lavoratori, per valutare lo strumento più utile a salvaguardare il futuro lavorativo delle circa cento persone coinvolte". Così la senatrice Teresa Bellanova, che in queste ore ha depositato sulla vicenda una interrogazione urgente al ministro dello Sviluppo Economico, sollecitando un intervento attivo da parte del Governo."Quanto sta accadendo in questo ore - sottolinea la senatrice Bellanova - stride completamente con le dichiarazioni della Famiglia Toksoz che nel 2013, dopo aver rilevato l’azienda con il Gruppo Sanset, si era detta fiera dell’acquisizione, riconoscendo l’eccellenza del marchio e della produzione, e aveva assicurato il mantenimento e il potenziamento della struttura con un progetto di sviluppo dell'attività in nuove e interessanti aree geografiche, tra cui la Turchia sfruttando la forza del marchio".