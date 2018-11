7 novembre 2018- 18:21 Pernigotti: Bellanova, Di Maio convochi subito tavolo al Mise (2)

(AdnKronos) - Oggi, prosegue Bellanova, "siamo dinanzi a una situazione di segno diametralmente opposta ed è una emergenza che va gestita mettendo al centro del tavolo tutti gli strumenti esigibili a tutela del lavoro, dei lavoratori, della permanenza dell’azienda nel nostro Paese. Il che significa aprire un confronto perché l’azienda riveda la propria posizione o, in subordine, perché venga individuato un nuovo investitore". La soluzione, rileva, "non può essere la cassa integrazione per cessazione di attività, che è una estrema ratio: significherebbe altrimenti consegnare le persone alla disoccupazione ed è questo che bisogna impedire in ogni modo. Gli strumenti ci sono, bisogna conoscerli ed attivarli. Il contrasto alle delocalizzazioni non si fa con gli slogan ma esercitando ognuno le proprie funzioni: i tavoli di crisi servono a questo", conclude Bellanova.