14 novembre 2018- 15:53 Pernigotti. Di Maio, tavolo domani tavolo, salvare marchio storico

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Bisogna trovare un percorso per salvare questo marchio storico del Made in Italy". Come abbiamo fatto in questi mesi abbiamo agito immediatamente e domani c'è un tavolo del Mise che come tutti i tavoli sono aperti alla partecipazione dei parlamentari". Così il ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio al question time alla Camera sul caso Pernigotti. I proprietari turchi nel 2013, rileva, "quando la comprarono, assicurarono che l'avrebbero portata a competere con i grandi player mondiali del cioccolato. Così non è stato. La società ha chiesto la Cigs per 100 dipendenti per parziale cessazione dell'attività aziendale a causa del calo dei volumi di vendita". Dopo le proteste la società "non sembra aver rinunciato all'intenzione di rinunciare alla Cigs. Domani bisogna trovare percorso per salvare questo marchio storico del made in Italy".