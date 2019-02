5 febbraio 2019- 17:25 Pernigotti: Flai, oggi firma cassa integrazione ma serve incontro al Mise

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Oggi con l’incontro al Ministero del lavoro arriva la firma della cassa integrazione per cessazione di attività ( con impegno per reindustrializzazione e politiche attive) per la Pernigotti di Novi Ligure". Così Angelo Paolella della Flai Cgil nazionale. Oggi, aggiunge, "firmiamo per dare un sostegno al reddito ai lavoratori, ma ribadiamo la necessità di un incontro al Mise per dare un futuro lavoratori e al tessuto produttivo del territorio, legato indissolubilmente ad un marchio storico come Pernigotti. Chi vuole chiudere deve cedere il marchio e consentire la continuità di un brand così importante per tutelare la qualità e l’occupazione"."Ci aspettiamo che il governo intervenga concretamente in questa direzione. Oggi abbiamo scritto una pagina triste per lo stabilimento Pernigotti, ma vigileremo affinché gli impegni sulla reindustrializzazione si possano concretizzare, valutando anche un fitto d’azienda per velocizzare la ripresa produttiva del sito", conclude il sindacalista.