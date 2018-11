15 novembre 2018- 17:46 Pernigotti: M5S, marchio storico, presto legge per tutelarlo

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Pernigotti è uno dei simboli del made in Italy. Non possiamo continuare a svendere le nostre eccellenze come fatto troppe volte in passato. Ecco perché è fondamentale la misura annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio al termine del tavolo di crisi convocato oggi al ministero dello Sviluppo Economico. Una legge che leghi per sempre i marchi al loro territorio è assolutamente urgente. In questi anni, troppe aziende storiche hanno chiuso i battenti, delocalizzato o ceduto completamente l’attività a imprenditori esteri, perdendo anni di know-how e di storia industriale del Paese". Così in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Attività produttive alla Camera dei deputati.A tal proposito, aggiunge, "l'assenza della proprietà turca al tavolo di crisi è stato un pessimo segnale. C’è bisogno di una serie riorganizzazione aziendale che metta in primo piano la ripresa della produzione e la tutela di tutti i posti di lavoro. Il Governo si sta spendendo per concedere la cassa integrazione per cessazione a patto che l'azienda garantisca la reindustrializzazione". Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rilevano, "convocherà la proprietà turca a Palazzo Chigi. Questo sarà uno snodo cruciale per capire le reali intenzioni della Toksoz: se non ci sarà la volontà di investire, la società verrà invitata a cedere il marchio e si cercheranno altri investitori”, concludono i deputati del MoVimento 5 Stelle.