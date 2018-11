8 novembre 2018- 17:53 Pernigotti: Pinotti (Pd), vicini a lavoratori, rimanga in Italia

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "La Pernigotti, la sua storia e i suoi lavoratori, hanno un grande valore per l'Italia e per questo è necessario fare tutto quanto è possibile per far sopravvivere il marchio e per salvare la produzione italiana. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo di crisi il 15 novembre. L'azienda non può revocare gli impegni che aveva assunto. Auspichiamo che in quella sede si trovi una soluzione per assicurare un futuro positivo allo stabilimento di Novi ligure, ai lavoratori e alle famiglie, che vivono giorni di trepidazione". Lo dice la senatrice del Pd Roberta Pinotti, "Di fronte a crisi aziendali come questa le forze di maggioranza e di opposizione - dice Pinotti - devono fare fronte comune, accanto alla comunità e alle istituzioni locali. Il Pd si impegna a sostenere tutti i provvedimenti necessari per salvare l'azienda".