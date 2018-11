27 novembre 2018- 13:59 Pernigotti: società ribadisce, né marchio né azienda in vendita

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Pernigotti, nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri con il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ha ribadito che "né il marchio né la società sono, allo stato attuale, in vendita". Così in una nota la società.Nel corso dell’incontro l’azienda, si legge, "ha confermato la decisione di cessare la conduzione in proprio delle attività produttive presso il sito di Novi Ligure, e l’intenzione di terziarizzare in Italia la produzione, preferibilmente individuando partner industriali interessati all’acquisizione o alla gestione degli asset produttivi a Novi Ligure, nel tentativo di ricollocare il maggior numero possibile di lavoratori". Per favorire l’individuazione e l’approfondimento del dialogo con tali partner, Pernigotti, si legge, "ha accolto la richiesta del Governo di posticipare il termine relativo alla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinari fino al 31 dicembre 2018". Nel corso dell’incontro di ieri, l’azienda ha inoltre richiesto il supporto del Governo affinché "favorisca la cessazione del blocco dello stabilimento di Novi Ligure al solo fine di consentire ai soggetti potenzialmente interessati di prendere visione degli asset e formulare proposte concrete di acquisizione del polo industriale o di utilizzo in toto o in parte delle sue linee produttive, nell’esclusivo interesse dei lavoratori stessi; permettere al personale incaricato dall’azienda di accedere allo stabilimento allo scopo di prelevare scorte di prodotto per la loro commercializzazione".