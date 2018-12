27 dicembre 2018- 13:13 Pesaro: Morra, audizione in Antimafia per chiarire punti oscuri

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - “L’omicidio avvenuto a Pesaro di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia e pertanto sottoposto a protezione, è stato un evento grave ed inquietante. Ho deciso di convocare in commissione Antimafia, per i primi giorni di gennaio, il sottosegretario Luigi Gaetti e il generale Paolo Aceto, del servizio centrale di protezione, affinché possano aiutare a chiarire i punti oscuri di questa vicenda". Lo annuncia Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia.Per Morra, si tratta di "una vicenda, come ha anche sottolineato il Procuratore De Raho, che dimostra che non è stato fatto il necessario per proteggere un collaboratore e i suoi familiari. La procura di Pesaro, la Dda di Ancona in collaborazione con quella di Reggio Calabria e le forze dell’ordine stanno lavorando a ritmo serrato per dare le dovute e necessarie risposte, oltre che per individuare gli assassini. Nel rispetto di questo lavoro credo che sia doveroso attendere gli sviluppi e che in Commissione possano essere poste le domande che attendono risposta”.