PESCA: EMERGENZA CORMORANI IN SARDEGNA, AD ORISTANO SETTORE IN GINOCCHIO

10 dicembre 2017- 15:53

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Settore della pesca in ginocchio in Sardegna, in particolare nella zona di Oristano, a causa di una vera e propria emergenza cormorani. A denunciarlo il deputato Mauro Pili, eletto con il Popolo delle libertà e ora al Gruppo Misto, in un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti."L’economia ittica legata agli stagni del Sinis-Oristano-Cabras -afferma il parlamentare sardo- è in ginocchio in seguito al proliferare dei cormorani, divenuti una vera e propria calamità naturale. Si tratta di un vero e proprio disastro per i pescatori, con particolare riferimento a quelli del consorzio Pontis di Cabras, guidati del presidente Giuliano Cossu, che ha rivolto un pressante appello perché il governo intervenga rapidamente per arginare e fermare questo devastante prelievo ittico dalla laguna"."La regione e il governo -denuncia Pili- non danno né strumenti per contrastarli, né fondi per far fronte ai disastri che stanno creando". Un fenomeno che "interessa in particolare la Sardegna centro-occidentale, dove risulta che risiedano il maggior numero di cormorani di tutta l’isola, tanto da essere definito 'sito di rilevanza internazionale'".