PESCA: EMERGENZA CORMORANI IN SARDEGNA, AD ORISTANO SETTORE IN GINOCCHIO (2)

10 dicembre 2017- 15:53

(AdnKronos) - "Si tratta -viene spiegato nell'interpellanza- di circa 15mila cormorani, ma potrebbero essere molti di più, che per cibarsi mangiano giornalmente intorno a 500 grammi di pesce, per un totale stimato di 6/8 tonnellate complessive". Ma i danni "non si fermano al solo prelievo diretto, che anzi deve essere considerato come l’aspetto palese del problema", perchè "occorre prendere in considerazione anche altri fattori". Ad esempio "lo stress dovuto all’attività predatoria limita l’accrescimento e aumenta la mortalità delle specie da pescare; un’altra grossa fetta non consumata dai cormorani, è comunque inutilizzabile in quanto non è commercializzabile; cresce la diffusione di malattie"."Come se non bastasse -spiega ancora Pili- tali uccelli mangiano anche specie-foraggio, ovvero pesce meno pregiato e di scarso valore commerciale, ma che rappresenta fonte di cibo naturale per quello pregiato".