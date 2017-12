PESCA: EMERGENZA CORMORANI IN SARDEGNA, AD ORISTANO SETTORE IN GINOCCHIO (3)

10 dicembre 2017- 15:53

(AdnKronos) - In questa situazione, dice ancora Pili, "non sono sufficienti i fondi messi a bilancio dalla Regione per ristorare le imprese agricole che hanno subito danno a causa della fauna selvatica. Oltre a non veder riconosciuti i danni, i pescatori non riescono ad avere dalla Regione neppure gli strumenti per difendersi dai cormorani", visto che "gli unici che si possono utilizzare per allontanare gli uccelli predatori sono dei dissuasori, come le reti anti-uccello che, oltre ad essere costose (in termini di materiali e manutenzione), sono limitate ad aree poco estese ed hanno un certo impatto ecologico, in quanto impediscono l’accesso alle specie non bersaglio e possono causare la morte degli uccelli che vi rimangono intrappolati. L’altro sistema autorizzato è quello dell’utilizzo dei cannoni a salve". "Si tratta di soluzioni costose, perché richiedono lo spostamento in motoscafo, e allo stesso tempo inefficaci. I cormorani sono uccelli intelligenti che, appresa l’inefficacia dello sparo, continuano indisturbati la loro attività predatoria. Infatti sono in continuo aumento. Da ottobre è ricominciata l’invasione che si protrae fino ad aprile; si tratta di un arco di tempo che si sta allungando sempre di più".Di fronte a questo quadro, Pili chiede al ministro "un immediato piano per fermare questo disastro ambientale e naturalistico che sta mettendo a repentaglio la stessa vita della laguna; iniziative perchè siano risarciti i pescatori per questo danno ingente; un programma per promuovere il rilancio e la tutela della stessa laguna e dell’attività ittica della zona che occupa oltre 1.000 persone".