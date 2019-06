4 giugno 2019- 15:20 Pesca: Fai Cisl, 'a Favignana in fumo 80 posti di lavoro e 700mila euro di investimenti' (2)

(AdnKronos) - La riduzione delle quote tonno in Sicilia avrà, secondo la Fai Cisl, anche l'effetto di favorire le marinerie internazionali che pescano tonni in questi tratti di mare. "La Sicilia sarà penalizzata – continuano Scotti e Manca - a beneficio, fra gli altri, delle aziende giapponesi". Un danno "non solo dal punto di vista economico e sociale, ma anche da quello ambientale". Nella tonnara di Favignana, sottolineano dal sindacato, "sarebbero state adottate tecniche antiche per la pesca del tonno, che puntano a essere poco invasive per l’ecosistema. Le marinerie internazionali invece usano sistemi dannosi per l’habitat marino, in un momento di particolare criticità per tutto il Mediterraneo"."Non possiamo sempre pagare prezzi altissimi per le decisioni comunitarie o ministeriali - concludono Scotti e Manca - Questa Regione, la più grande isola del Mediterraneo, non può più essere considerata la Cenerentola nel settore della pesca".