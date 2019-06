1 giugno 2019- 14:48 Pesca: Faraone (Pd) a Favignana, 'qui per difendere pescatori e imprenditori'

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Appena sbarcato a Favignana perché la vicenda delle quote tonno grida vendetta. Sono qui per difendere i pescatori, gli imprenditori. Non in nome di un partito, ma nel nome della Sicilia. Faremo le barricate contro il governo Lega-M5S". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd siciliano Davide Faraone appena sbarcato a Favignana.