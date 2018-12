28 dicembre 2018- 21:36 Pesca: firmato decreto interministeriale per riconoscimento fermo pesca

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Firmato il decreto interministeriale per il riconoscimento del fermo pesca ai lavoratori marittimi per l'anno 2018 nei casi di arresto temporaneo non obbligatorio. I lavoratori così possono usufruire di 30 euro giornalieri a copertura delle giornate di fermo pesca per un massimo di 40 gg annui. Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.Lo stanziamento previsto è di 11 milioni di euro più 5 milioni riservati alla piccola pesca. Le imprese marittime interessate possono presentare domanda entro il 28 febbraio 2019 attraverso il portale del ministero del lavoro all'indirizzo www.lavoro.gov.it attraverso la procedura telematica "CIGSonline". Il decreto risponde ad un'esigenza più volte manifestata dalle aziende marittime di un'ammortizzatore a sostegno dei periodi di fermo.