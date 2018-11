5 novembre 2018- 12:00 Pesca: Intesa Spaolo, nel rodigino gestisce 3 mld di attività finanziarie (2)

(AdnKronos) - La crescita complessiva del distretto Ittico del Polesine e del Veneziano è stata però frenata dall’ulteriore calo registrato in Slovenia e Spagna e dalla battuta di arresto dell’export in Austria (-4,3% nel secondo trimestre del 2018), mercato molto dinamico fino al 2017 quando aveva quasi raddoppiato i valori rispetto al 2008, posizionandosi con una quota del 13,5% come secondo sbocco dopo la Germania.“Intesa Sanpaolo punta a consolidare il proprio ruolo di partner del mondo produttivo, certamente attraverso il credito, ma anche con iniziative di finanza straordinaria volte a rafforzare la capitalizzazione delle aziende, l’innovazione, l’internazionalizzazione. – ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli VG, Trentino AA – Intesa Sanpaolo gestisce nel Rodigino 3 miliardi di attività finanziarie e 1,35 miliardi di impieghi degli oltre 106.000 clienti. Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo erogato e famiglie e imprese di Polesine nuovo credito per 113,6 milioni di euro a sostegno dell’economia reale.“