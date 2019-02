13 febbraio 2019- 21:49 Pesca: Manzato, 'puntare alta qualità sistema italiano Acquacoltura'

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "La terza edizione di Aquafarm conferma il grande interesse su un settore in crescita nel nostro Paese. Si tratta di un’occasione importante per confrontarci sui prodotti ittici da allevamento. Come Governo vogliamo puntare all'alta qualità del 'Sistema Italiano' che stiamo costruendo insieme alle Regioni. Ce lo chiede l'Unione europea e noi vogliamo essere in prima fila. Una scelta che sarà determinante per il posizionamento del nostro prodotto e per portare ancora più in alto la forza del Made in Italy per tutta la filiera". Così in una nota il sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato in occasione dell’inaugurazione della terza edizione di Aquafarm a Pordenone.