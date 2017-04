PETROLIO: A NEW YORK CHIUDE A 49,62 DLR IN LIEVE RIALZO

26 aprile 2017- 21:08

New York, 26 apr. (AdnKronos/Xin) - Chiusura in lieve rialzo per il petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno ha chiuso infatti a 49,62 dollari al barile, in rialzo di 0,06 dollari. A Londra il brent per giugno ha chiuso invece in calo di 0,28 dollari a 51,82 dollari al barile.