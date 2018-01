PETROLIO: A NEW YORK CHIUDE IN LIEVE CALO

18 gennaio 2018- 21:00

New York, 18 gen. (AdnKronos/Dpa) - Il petrolio chiude in lieve calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha chiuso, infatti, a 63,95 dollari al barile, in calo di 2 cents.