13 dicembre 2018- 21:36 Petrolio: a New York chiude in rialzo a 52,58 dlr

New York, 13 dic. (AdnKronos/Dpa) - Chiude in rialzo il prezzo del petrolio a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso in rialzo di 1,43 dollari a 52,58 dollari al barile.