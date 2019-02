20 febbraio 2019- 21:23 Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra 57 dlr

New York, 20 feb.(AdnKronos/Dpa) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas intermediate (Wti) per marzo ha chiuso a 57,22 dollari al baril, in rialzo di 77 cents (+1,36%).